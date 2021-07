Un 15enne in bici investito da un'auto a Monticelli: è in gravi condizioni

E' stato trasportato in gravi condizioni nell'area Codici rossi del Maggiore il 15enne investito da un'auto intorno alle 16,45 a Monticelli . Non si tratta di un pedone, come sembrava inizialmente: il 15enne era in sella alla sua bicicletta e sarà la Polizia locale della Pedemontana a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto in via Nenni, all'incrocio con via Montepelato, e sul posto sono arrivati l'automedica e un'ambulanza della Croce azzurra di Traversetolo.

Nell'impatto con l'auto il ragazzino ha riportato seri traumi.