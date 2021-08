Auto elettriche, in funzione il punto di ricarica gratuito

Nel parcheggio pubblico di via Papa Giovanni Paolo II a Montechiarugolo è stato installato, ed è pienamente operativo, un punto di ricarica per veicoli elettrici. L'impianto consente la ricarica contemporanea di 2 veicoli, con due stalli di sosta riservati per tale utilizzo.

Con ordinanza n. 69/2021 in questi stalli è stata infatti vietata la sosta ai veicoli "normali", riservandola a quelli elettrici in ricarica, per un tempo massimo di 3 ore.

L'Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, sta mettendo in atto azioni concrete volte alla riduzione delle emissioni di CO2, come la graduale conversione del proprio parco auto. Inoltre, consapevole dell'importanza della diffusione della mobilità elettrica, ha scelto di lasciare, almeno nella fase iniziale, la ricarica gratuita per chiunque intenda usufruirne, anche nell'ottica dell promozione del borgo di Montechiarugolo.

Durante la visita al borgo i turisti dotati di auto elettrica potranno ricaricare gratuitamente le batterie del loro veicolo elettrico.

Per poter ricaricare la propria auto elettrica occorre utilizzare la App LAMPIONE, scaricabile su smartphone dal Play Store, e seguire le istruzioni sul display della colonnina.