Di nuovo via Resga, la provinciale che attraversa la località La Fratta e teatro di diversi incidenti. Ieri è accaduto intorno alle 22.30, con un'auto finita - per cause ancora il via d'accertamento - fuori strada.

Uno schianto a causa del quale la persona alla guida ha riportato diversi traumi. E' stata trasportata al Maggiore dalla Croce azzurra di Traversetolo in gravi condizione e ricoverata nell'area codici rossi del Pronto soccorso.