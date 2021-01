Alla guida con patente scaduta e senza assicurazione, fugge al posto di controllo

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, durante un posto di controllo a Pieve di Sasso, hanno intimato l’alt ad una vettura.

Il conducente, invece di arrestare la corsa, si è dato alla fuga ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Alla guida, un 58enne residente in paese, con la patente scaduta da due anni e senza copertura assicurativa. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura per la mancanza del documento di guida.