Il nuovo comandante di Neviano degli Arduini è il maresciallo Giovanni Fusillo

Il maresciallo Fusillo, 54 anni, originario di Albano di Lucania (PZ), sposato, padre di una ragazza 14enne, è il nuovo comandante della Stazione di Neviano degli Arduini. Ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 1985 come Carabiniere, prestando servizio in realtà territoriali come quelle di Fidenza, Piacenza e Borgo Val di Taro, prima di approdare a Parma, nel 1991, trasferito alla Centrale Operativa. Nel 1998, promosso Vice Brigadiere, assume l’incarico di capo equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Parma fino al 2009. Al termine di questa esperienza viene trasferito presso il Comando Stazione di Vigatto rivestendo, nei gradi di Brigadiere, Brigadiere Capo Q. S. e Maresciallo, il ruolo di vice comandante. A novembre 2018, promosso Maresciallo, consegue le specializzazioni in Criminalistica, Misure di Prevenzione e abilitazione al Comando Stazione. Il 15 settembre 2020 viene trasferito a Neviano degli Arduini ove, dal 1 gennaio 2021, ha assunto il Comando in sede vacante a seguito del congedo del Luogotenente C.S. Achille Sacchelli. Il maresciallo Fusillo, dal 25 febbraio scorso, è il nuovo Comandante della Stazione di Neviano degli Arduini.

