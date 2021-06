Evade dai domiciliari per andare dalla madre e concretizzare le minacce di violenza: 24enne arrestato

Ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Neviano e Traversetolo hanno arrestato un 24enne per evasione. Il giovane era ai domiciliari a casa del padre a Neviano, ma alle 20 è uscito con l’auto del genitore con l’intento di raggiugere l’abitazione della madre a Parma per usare violenza su di lei, come più volte minacciato. La madre, avvisata dall’ex marito del pericolo, ha subito chiamato il 112.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato una pattuglia a vigilare nei pressi dell’abitazione della donna mentre le altre sono state dislocate lungo il probabile percorso che il giovane avrebbe dovuto effettuare per raggiungere la città. Alle 20.50 i militari, in località Sasso, hanno individuato la Fiat Panda con a bordo il 24enne. Fermato e perquisito, è stato condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per evasione e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.