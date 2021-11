Monte Fuso, biker 61enne cade e si frattura una gamba

Questa mattina il soccorso alpino dell'appennino parmense è intervenuto, insieme ad EliPavullo, ambulanza della Croce Rossa di Scurano, automedica di Lagrimone e Vigili del Fuoco sulle pendici del Monte Fuso, a Sarignana di Scurano, nel comune di Neviano degli Arduini. Un ciclista sessantunenne residente in provincia di Reggio Emilia in sella ad una e-bike è caduto, riportando un forte trauma ad un arto inferiore.

Gli amici hanno subito lanciato l'allarme: la centrale operativa del 118 ha quindi inviato sul posto i soccorsi. L'uomo, una volta raggiunto, è stato stabilizzato e trasportato con un mezzo fuoristrada fino all'ambulanza, quindi affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale. L'equipe tecnico-sanitaria di EliPavullo, dopo aver aiutato nelle manovre di stabilizzazione del paziente ha potuto fare rientro senza la necessità di trasportare direttamente il ciclista in ospedale. Per l'uomo il sospetto è di frattura ad un arto inferiore.