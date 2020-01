Centinaia di giovani a un rave party in un capannone abbandonato in zona Noceto

E' ancora in corso il rave party che dalla serata di ieri ha radunato alcune centinaia di giovani in un capannone abbandonato nel territorio di Noceto. La struttura si trova nei pressi del fiume, al confine con il comune di Medesano. E non è passato inosservato l'arrivo di decine e decine di camper e auto.

Il rave party è stato segnalato alle forze dell'ordine da alcuni abitanti. I carabinieri, coordinati dalla compagnia di Salsomaggiore, hanno iniziato il monitoraggio della situazione ma - per evitare eventuali incidenti e in mancanza di richieste di sgombero da parte dei proprietari dell'immobile - non ci sono stati interventi "diretti". Non sono stati segnalati al momento problemi di ordine pubblico.

Foto d'archivio