Probabile intossicazione alimentare per oltre 60 alunni delle medie di Noceto a Folgarida. 9 in ospedale

Oltre 60 ragazzi della scuola media Biagio Pelacani a Folgarida per la "settimana bianca" hanno manifestato i sintomi di una probabile intossicazione alimentare. L'esperienza sulla neve, che si ripete ogni anno, è iniziata lunedì 27 quando da Noceto sono partiti 112 studenti e 8 insegnanti per raggiungere la nota località trentina. 9 ragazzini, che manifestavano i più preoccupanti segnali di disidratazione, sono stati ricoverati negli ospedali locali, mentre il resto del gruppo è sotto il controllo di un'equipe medica. Mobilitata anche la protezione civile. La dirigente Paola Bernazzoli e la vicepreside Francesca Saccani stanno raggiungendo il gruppo mentre è stato organizzato il rientro anticipato, che avverrà solo quando ci sarà il permesso dei sanitari. La cucina dell'albergo che ospita i ragazzi, è stata posto sotto sequestro da Polizia e Nas che effettueranno le indagini. I ragazzi ricoverati dovrebbero essere dimessi in giornata. Anche alcuni genitori sono in viaggio verso Folgarida.

(foto d'archivio)