Attimi di follia sulla rotatoria a Pontetaro, ecco cosa rischia l'aggressore

Lesioni, violenza privata e danneggiamento. Sono le denunce che rischia l'uomo che martedì sera, sulla rotonda che da via Pontetaro si immette sulla via Emilia in direzione di Parma, è stato protagonisto di un momento di follia, su cui continuano le indagini dei carabinieri di Noceto e di quelli della Compagnia di Salsomaggiore. Un'esplosione di violenza, quella dell'uomo, il cui video (girato da un automobilista) ha totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni sul sito gazzettadiparma.it.

Per dare, infatti, un'identità alla persona che, armata di un cartello, forse a causa di una mancata precedenza, ha colpito ripetutamente la fiancata di un'automobile, mandando in frantumi i finestrini e lo specchietto, i carabinieri di Noceto hanno già acquisito le immagini dell'episodio circolate sulle chat di WhatsApp.

Oltre a violenza privata e danneggiamento, chi ha scatenato il far west sulla via Emilia potrebbe anche rispondere di lesioni, dal momento che l'automobilista aggredito si è successivamente recato all'ospedale Maggiore per farsi medicare.