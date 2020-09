Grave incidente, nella notte tra venerdì e sabato all'1:30, alla Rampa di Noceto tra le provinciali via Medesano e via Pedemontana: uno scontro tra due auto. Il bilancio è di tre feriti, due in gravi condizioni (uno di loro è in Rianimazione) e uno con lesioni di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA noceto

incidente