Non ce l'ha fatta Angelo Villari, il motociclista 16enne vittima di un incidente stradale

Angelo Villari non ce l’ha fatta. Il ragazzo nocetano, appena sedicenne, ci ha lasciato questa mattina dopo aver lottato tra la vita e la morte per tre giorni. Lunedì 18 gennaio stava viaggiando, con un coetaneo, a bordo della sua moto in direzione di Parma, lungo la via Emilia Ovest, quando all’altezza dei campi Stuard, in località San Pancrazio, è stato coinvolto in un drammatico scontro con una monovolume Mercedes. Sono parse subito gravi le condizioni di Angelo che, privo di sensi, è stato ricoverato nel reparto Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Meno gravi le condizioni dell’altro ragazzo in sella alla motocicletta mentre è risultato, fin da subito, illeso il conducente dell’automobile. Oggi è arrivata la drammatica notizia della sua morte, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Ci lascia un giovane che gli amici del paese ed i compagni di scuola dell’Istituto Carlo Emilio Gadda di Fornovo descrivono come sempre sorridente, solare, vivace, una persona a cui era difficile non volere bene ed entrare in empatia. Un ragazzo con una grande passione per la moto, da cui difficilmente si staccava. Lo ricordiamo con un selfie, ripreso dai suoi canali social, in cui sorride con la campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi.

