Un cliente dell'hotel San Marco dà in escandescenza e distrugge la hall

Momenti di panico la scorsa notte, intorno alle 2, all’interno dell’hotel San Marco, dove un ospite, senza alcuna motivo apparente, ha dato in escandescenza, urlando frasi sconnesse e iniziando a spaccare mobili, suppellettili e tutto quanto gli capitava a tiro.

Il personale della struttura ricettiva, spaventato, ha chiesto aiuto al 112 e sul posto sono arrivate dopo pochi minuti due pattuglie della compagnia di Salsomaggiore Terme. I militari, non senza qualche difficoltà, sono riusciti a contenere e bloccare l’uomo, un 57enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, il quale completamente fuori di sé, continuava ad agitarsi, urlare ed inveire anche contro la somministrazione dei vaccini.

I carabinieri sono riusciti ad accompagnarlo fuori dalla struttura, anche per evitare che si ferisse con i numerosi vetri sparsi a terra nella hall e veniva affidato ai sanitari del 118 di Parma, sopraggiunti nel frattempo, che lo trasportavano, sempre scortati dai militari, all’Ospedale Maggiore, dove veniva ricoverato. Ingenti i danni provocati, che ammontano a diverse migliaia di euro e per i quali l’uomo è stato denunciato per danneggiamento. Fortunatamente, grazie alla prontezza e al sangue freddo dei militari intervenuti e dei sanitari, nessuno dei presenti è rimasto ferito.