Noceto, maltrattamenti e lesioni alla moglie: il marito violento e seriale finisce in carcere

NOCETO Ieri i Carabinieri di Noceto hanno rintracciato ed arrestato un 60enne del posto a carico del quale la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna aveva emesso un provvedimento d’arresto.

Il provvedimento restrittivo era scaturito a causa di due pregresse condanne; una inflitta nel novembre 2017 per una serie di maltrattamenti, lesioni personali gravi ed addirittura violenze sessuali nei confronti della moglie, fatti che portarono la donna a sporgere una serie di denunce. Denunce che terminarono con un allontanamento dalla casa di famiglia ed in seguito ad un divieto di avvicinamento. Per tale vicenda il nocetano era stato condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Poi i rapporti fra i coniugi erano sembrati tornare normali, tanto da riprendere la convivenza sino a quando la relazione si è incrinata di nuovo.

La donna, esasperata dagli atteggiamenti sempre più oppressivi del marito dettati da una forte gelosia, nei primi mesi del 2018 ha sporto una nuova denuncia per condotte vessatorie e atti persecutori, a cui è seguita una nuova condanna ad 1 anno e 6 mesi.

Ad inizio di luglio il passaggio in giudicato delle due sentenze ha portato al provvedimento di arresto, con l'accompagnamento nel carcere di via Burla, dove dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni e 2 mesi di reclusione.