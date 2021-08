Auto contro moto anche a Borghetto di Noceto: un ragazzo in Rianimazione

Un altro drammatico incidente nel Parmense, dopo il tragico schianto di questa mattina in cui ha perso la vita un motociclista di 37 anni.

Intorno alle 13.30 a Borghetto di Noceto si sono scontrati - per cause ancora in via d'accertamento - di nuovo un'auto e una moto. In sella alla due ruote c'era un ragazzo, sbalzato sull'asfalto. Gravissimi i traumi riportati. Sul posto sono arrivati ambulanza della Croce Verde di Noceto e l'elisoccorso del 118.

Il giovanissimo ferito è stato trasportato al Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione.