Castelguelfo: scontro con un furgone, grave uno scooterista. Incidente analogo in via Langhirano: un ferito di media gravità

Incidente poco prima delle 8.30 a Castelguelfo, sulla via Emilia. A scontrarsi, per cause ancora in via d'accertamento, un furgone e uno scooter.

Sul posto l'automedica di Fidenza e un'ambulanza della Croce rossa di Pontetaro. Traumi gravi per lo scooterista, accompagnato nell'area codici rossi del Pronto soccorso del Maggiore.

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi sulla Via Emilia si sono formate lunghe code.

Un incidente analogo si è verificato alle 10.20 in strada Langhirano a Parma. In questo caso lo scooterista ha riportato ferite di media gravità.