Vaccini: alla Casa della Salute di Noceto il 10 settembre c'è l'open day

Venerdì 10 settembre, alla Casa della Salute di Noceto, ci sarà l’open day per la vaccinazione contro il coronavirus: dalle 14 alle 20, i cittadini potranno presentarsi in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30 e ricevere la somministrazione.

“Il vaccino è lo strumento che consente di proteggerci dal virus e dai suoi effetti più gravi. Vogliamo raggiungere tutti e rendere sempre più accessibile questa opportunità, per questo l’offerta vaccinale è proposta anche in modalità open day, nei vari territori della provincia” – afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza dell’AUSL.

“La vaccinazione è la strada che conduce alla fine della pandemia - sostiene Fabio Fecci, Sindaco del Comune di Noceto – Invito i miei concittadini che ancora non lo hanno fatto a cogliere questa opportunità di potersi vaccinare anche in una sede del nostro territorio comunale, presso la Casa della Salute, in sicurezza. L’iniziativa si avvale della collaborazione delle associazioni locali Croce Verde e Avis, che colgo l’occasione di ringraziare per il loro costante impegno a favore della collettività”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Noceto, Croce Verde e Avis di Noceto, è rivolta a chi ha dai 12 anni in su, con pre-iscrizione obbligatoria. Per entrambe le giornate sono disponibili i vaccini Janssen (Johnson & Johnson) e Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

PER PARTECIPARE

E’ necessario chiamare il Comune di Noceto ai numeri 0521.622130– 622117-622223-622136, dalle 8 alle 13, a partire da sabato 4 settembre fino a giovedì 9 (domenica esclusa); giovedì 9 si può chiamare anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.

Sono accettate le richieste pervenute in ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste dei cittadini, potranno essere organizzate ulteriori analoghe giornate anche in futuro.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.