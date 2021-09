Sagra della Polenta, 52 anni di gloria golosa

Una lunga storia quella della Sagra della Polenta con funghi e parmigiano Reggiano.

Rovistando negli archivi della Pro Loco è saltato fuori un manifesto della prima edizione del 1969 quando tra le numerose feste gastronomiche della provincia alla signora Fernanda Zaniboni Ferrari, tabaccaia del paese venne l’idea: «Un buon piatto di polenta, con il burro e il formaggio dei nostri caseifici e un pugno di funghi… ecco quel che ci vuole».

E la data venne fissata alla prima domenica di settembre.

Ci fu anche lo spettacolo: il concerto della Corale Santa Cecilia diretta dal parroco don Aldo Avanzini e la banda musicale di Noceto.

Nonostante qualche goccia di pioggia in mattinata, la prima edizione fu un successo di incassi e di partecipazione.

E quell’iniziativa, sappiamo sarebbe arrivata lontano.



Dieci anni dopo è sulla Gazzetta di Parma che viene presentato il grande appuntamento, il traguardo del decennale: la Sagra della Polenta, la festa gastronomica che non ha uguali in Regione.

Gli ingredienti c’erano tutti: la polenta condita, i salumi e i formaggi nostrani e per gli amanti del ballo lo spettacolo di liscio, l’orchestra Primino e i cadetti di Borghesi.

Anche allora i volontari della Pro Loco non dimenticavano la solidarietà e il ricavato era destinato alle persone bisognose d’aiuto.

La sagra nel tempo è cresciuta, si è affinata l’organizzazione e si sono moltiplicate le serate.

Sono arrivate collaborazioni nuove, ma lo spirito è rimasto lo stesso: quello dei volontari vecchi e giovani, che dopo una giornata intera di lavoro con le gambe pesanti e dal campo pieno, dai complimenti di chi mangia e si diverte prendono forza e la carica per andare avanti, un’altra sera, un altro anno.