Banda di 15enni ruba bibite al supermercato e aggredisce gli addetti per poter fuggire: due denunciati

Sono entrati in un momento in cui il supermercato - il Conad a Noceto -era semivuoto, E sin da subito non sono passati inosservati: tutti minorenni del posto, già noti al personale per piccoli furti. Tenendoli d'occhio i commessi hanno notato che un paio di loro, pensando di non essere visti, mettevano alcune bottiglie di bibite all’interno di uno zaino.

A quel punto uno dei dipendenti li ha aspettati alla cassa e al loro passaggio ha chiesto di mostrare il contenuto dello zaino. I ragazzi, invece di riconsegnare la merce cercando qualche scusa, si sono scagliati con violenza contro l’impiegato ed una collega intervenuta in aiuto, spintonandoli e minacciandoli.

Hanno poi afferrato lo zaino e sono fuggiti continuando a lanciare insulti e minacce nei confronti dell’esterrefatto personale del supermercato,. I responsabili del punto vendita hanno sporto denuncia ai carabinieri della Stazione che, visionando immediatamente le telecamere di sorveglianza, non hanno impiegato molto a riconoscere ed individuare due degli autori del reato, che per la violenza commessa diventa una vera e propria rapina. I due, entrambi 15enni di origine straniera, sono stati denunciati.