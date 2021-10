"Corriera in ritardo tutti i giorni e al sabato di più: addio coincidenza per gli studenti che vanno a Parma"

La segnalazione della mamma di uno studente: "Abito sulle belle colline della nostra provincia, una sola ed unica corriera porta i ragazzi a valle, a Noceto, dove poi prendono un altro mezzo per arrivare a Parma. Tutto questo, tutti i giorni, già...anche al sabato! Ma pare che sulla linea Fidenza-Noceto, non sia del tutto chiaro".

Come le è "parso" anche questa mattina.

"Dall'inizio delle scuole - continua il racconto -ogni sabato e anche oggi alle 6.55 il mezzo pubblico ancora non si era visto. Così mio figlio ci ha avvisati e mio marito ha portato mio figlio a scuola. Già perché arrivando tardi a Noceto, chiaramente si arriva tardi a Parma: la coincidenza non c'è più e si aspetta magari anche quasi un'ora!!!"

"Sono 6 anni - spiega - che prima uno poi l'altro dei miei figli viaggiano sui mezzi Tep. La nostra linea è costantemente in ritardo, dal lunedì al venerdì sistematico di almeno 5 minuti, al sabato si esagera!!! Dispiace che il servizio che Tep offre sia spesso qualitativamente basso, specialmente per le zone, come la mia, dove passa un unico mezzo".