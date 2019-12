Non ce l’ha fatta Alcide Bodria, l’88enne che ieri pomeriggio si era ribaltato a bordo del trattore a Lalatta del Cardinale, frazione di Palanzano. Bodria è uscito dalla carreggiata in un punto senza protezioni stradali, finendo in una scarpata dove il trattore si è ribaltato.

