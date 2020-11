Cacciatore di 73anni scivola in una scarpata e si ferisce: in elisoccorso al Maggiore

In un tratto di bosco molto scosceso è caduto, rotolando giù per diversi metri e procurandosi un trauma cranico e un trauma agli arti inferiori. E' accaduto questa mattina nel Palanzanese, dove la vittima dell'incidente, un 73enne residente a Roccabianca era arrivato con amici per una battuta di caccia al cinghiale.

Lasciata la vettura nella piccola frazione di Zibana, il gruppo ha cominciato a salire fra i boschi delle colline circostanti. Giunti vicini ad una casa, utilizzata dai pastori nel periodo estivo, l’uomo, che già stava camminando fuori dal sentiero, è caduto e si è ferito

Subito gli amici hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto e sul posto sono stati inviati l’ambulanza e l’automedica della Cri di Palanzano, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Orsaro, l’elicottero 118 di Parma, i Carabinieri di Palanzano e i Vigili del Fuoco di Langhirano.

L’equipaggio dell’automedica, giunto rapidamente in zona, insieme ai Carabinieri è stato accompagnato da alcuni cacciatori con i loro fuoristrada. L'uomo, recuperato e immobilizzato, è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.