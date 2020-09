Con le piogge finisce la magra del Po

Le piogge e i temporali che, negli ultimi giorni, hanno colpito tutto il Nord Italia hanno spazzato via, almeno per ora, la magra del Po. Infatti il fiume è cresciuto di alcuni metri, facendo registrare una piccola piena, in qualche modo anomala per il periodo. Ecco nell’immagine, realizzata da Paolo Panni, da sempre appassionato di fiume e autore della mostra itinerante “I silenzi del Po”, come si presentava ieri sera, al tramonto, il maggiore dei corsi d’acqua italiani a Pieveottoville.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fiume po

pieveottoville