Oggi pomeriggio chiude il ponte sull'Ongina

Oggi pomeriggio dalle 13 alle 16, il ponte sul torrente Ongina, lungo la strada provinciale 588 dei "Due Ponti", che collega le province di Parma e Piacenza nel tratto compreso tra Polesine Zibello, Busseto e Villanova sull’Arda, resterà chiuso.

Lo ha disposto il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza al fine di realizzare indagini e verifiche strutturali.

Per qualche ora le due province emiliane saranno più <lontane> visto che il vicino ponte "Pezzino", nel territorio di Busseto, è completamente chiuso da un anno (a causa di gravi problemi strutturali) mentre quello sulla provinciale tra Busseto e Besenzone è disciplinato dal senso unico alternato: anche in questo caso per problemi strutturali.

p.p.