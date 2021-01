Per l'Epifania lasciava consumare bevande fuori dal bar: locale chiuso per 5 giorni. Multati i clienti

Anche il giorno dell’Epifania sono proseguiti, in tutto il territorio della Provincia, le attività preventive predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma finalizzate alla verifica del rispetto delle norme anit- Covid.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno sanzionato un bar nel comune di Polesine Zibello, con chiusura dell'attività commerciale per 5 giorni. Nonostante i divieti imposti dall’attuale normativa, il locale somministrava ad alcuni clienti delle bevande, permettendone il consumo nel suo spazio esterno. Anche i 4 clienti sono stati multati: erano fuori dalle proprie abitazioni, in violazione degli attuali divieti, senza alcun giustificato motivo.