Alla guida in stato di ebbrezza provoca incidente: denunciato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Polesine Zibello, a conclusione di un'attività d’indagine, hanno denunciato un 25enne del paese per guida in stato d’ebbrezza. In seguito a un incidente stradale, era stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico, ed è risultato superiore a più di una volta il limite consentito.

I Carabinieri della Stazione di Busseto hanno invece denunciato per truffa una 40enne residente a Napoli che era riuscita a farsi accreditare, da una 51enne del paese sulla carta postpay, la somma di 250 euro per l’acquisto di un telefono cellulare. Ovviamente la merce non è mai arrivata e la donna si era resa irreperibile.