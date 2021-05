Estorsione, danneggiamento e spaccio di droga: arrestati due giovani romeni

I carabinieri della stazione di Polesine Zibello, coordinanti dalla locale Procura (sostituto procuratore Pensa) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Agostini, nei confronti di un 26enne cittadino romeno (Motas Matei Stefan) ed un divieto di avvicinamento alla persona offesa, nel raggio di 300 metri, nei confronti di un 22enne connazionale (Duluman Bogdan) per i reati di estorsione e danneggiamento (per entrambi) e solo per detenzione ai fini di spaccio (per il 26enne rumeno). In particolare il 27 febbraio 2021 i due si sarebbero resi autori di danneggiamenti all’abitazione di un 49enne di Polesine Zibello. Dopo essersi introdotti nel cortile, avrebbero danneggiato alcuni infissi e, al contempo, minacciato l’uomo chiedendogli del denaro. Lo stesso chiamava subito il numero d’emergenza “112”, della Compagnia carabinieri di Fidenza, chiedendo aiuto. Alla pattuglia giunta sul posto l’uomo indicava l’auto usata dai due, che si trovava in fondo alla via. I militari inseguivano il veicolo riuscendo a bloccarlo. A bordo vi erano i due cittadini romeni, residenti a Stradella (PV).

Il Giudice, alla luce degli elementi indiziari acquisiti (messaggi di minacce inviati al 49enne, le immagini delle telecamere poste nella via dove è avvenuto il fatto e il riconoscimento dei dua da parte della vittima, con i due aveva consumato dello stupefacente fornito dal 26enne), ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero. Pertanto, in considerazione della pericolosità sociale del 26enne, ne ha disposto la misura cautelare in carcere e, per il 22enne, il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nei giorni scorsi i militari hanno eseguito l’ordinanza e nel corso della perquisizione hanno trovato in casa del 26enne oggetti atti ad offendere come un manganello telescopio ed un taser, oltre a diversi grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, bilancini di precisione ed una decina di grimaldelli, tutto posto sotto sequestro. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Parma.