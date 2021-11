Incidente, questa mattina, sulla provinciale 10 Parma – Cremona all’altezza di Vidalenzo di Polesine Zibello. Una utilitaria e un mezzo pesante che trasportava prodotti per l’agricoltura sono finiti entrambi fuori strada. Al vaglio degli inquirenti le cause del sinistro. Tra queste non è escluso che possa esserci la nebbia.

