Roccabianca, tradito dalla nebbia si ribalta col trattore: salvo in extremis

E’ rimasto schiacciato sotto il trattore, rimanendovi probabilmente per un paio d’ore. E’ vivo per miracolo un agricoltore di Roccabianca, rimasto coinvolto in un pauroso incidente avvenuto ieri pomeriggio, in aperta campagna, lungo strada Salde. L’uomo era alla guida del proprio trattore, che trainava anche un carro agricolo, e stava percorrendo l’argine nei pressi del Taro, nella zona compresa tra Roccabianca, Fontanelle e la località di Rigosa, quando, a causa forse della fitta nebbia che da lunedì avvolge completamente la Bassa è uscito dalla carreggiata ribaltandosi. Solo intorno alle 18.30, non vedendolo rincasare, un paio di vicini di casa hanno dato l’allarme. L’agricoltore era sprovvisto di cellulare e, soprattutto, era quasi completamente schiacciato dal trattore.

Per lui era impossibile qualsiasi tipo di movimento e, vista la zona isolata, non poteva essere udito da nessuno. La nebbia e l’oscurità, poi, facevano il resto rendendolo, di fatto, anche invisibile. Ma, grazie all’attenzione appunto di un paio di vicini di casa, ora è salvo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Roccabianca, i vigili del fuoco del comando di Parma e un’ambulanza della Croce rossa di San Secondo. Per i soccorritori non è stato facile raggiungere il punto dell’incidente, a causa sia della nebbia che della stradina di campagna particolarmente dissestata.

Alla fine, non senza difficoltà, è stato possibile raggiungere l’uomo ed estrarlo da sotto il mezzo agricolo. Per fortuna l'uomo non ha mai perso conoscenza e, dopo aver ricevuto sul posto le prime e urgenti cure del caso, è stato trasportato all’ospedale maggiore di Parma. Ha riportato ferite, contusioni e probabili fratture piuttosto gravi, ma non sarebbe appunto in pericolo di vita e, vista sia la dinamica che la situazione, già questo può essere considerato un miracolo.

A causare il sinistro, con ogni probabilità, come anticipato, è stata la fitta nebbia che, sempre intorno alle 18, è stata la probabile origine di un altro incidente avvenuto sulla sp 10, a Vidalenzo, dove un’auto è uscita di strada, senza conseguenze particolari però per il conducente. p.p.



