Ponte Verdi di Ragazzola, prorogata la chiusura al 24 ottobre

La Provincia di Parma comunica la prosecuzione fino al 24 ottobre 2020 dell’interruzione totale della circolazione sul ponte “G. Verdi” sul fiume Po lungo la S.P. 10 di Cremona tra Roccabianca sulla sponda parmense e San Daniele Po su quella cremonese, per consentire le lavorazioni sull’impalcato con adeguate misure di sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

A causa dell’ondata di piena dei giorni scorsi, infatti, si rendono necessari interventi di ripristino delle strutture provvisionali utilizzate per le lavorazioni sulle pile in alveo. A questo si aggiunge il fatto che le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile completare gli interventi sulle pile previsti a livello dell’acqua e tali interventi potranno essere completati solamente dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza dei ponteggi.

Queste le ragioni che hanno obbligato la Provincia di Parma a posticipare di due settimane la riapertura al traffico, prevista per il 10 ottobre.

PERCORSO ALTERNATIVO

I veicoli diretti alla località Ragazzola, a San Secondo Parmense e Parma possono utilizzare la SP87 “Giuseppina” e la SP ex SS343 “Asolana” in territorio della Provincia di Cremona, indi in territorio provinciale di Parma proseguire lungo la SP343R in direzione Colorno, la SP9 in direzione Torrile, la SP43 in direzione Trecasali, la strada comunale Via F. de’ Andrè, la SP8 e Via Torta in direzione San Secondo Parmense, giunti alla rotatoria con la SP10 proseguire in direzione San Secondo Parmense lungo la stessa SP10, la Via Enrico Berlinguer e alla rotatoria con la SP10 proseguire fino alla località Ragazzola.

In senso contrario potranno procedere i veicoli provenienti dalla località Ragazzola, San Secondo Parmense e Parma diretti a San Daniele Po e Cremona.