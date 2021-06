Ragazzola: rotatoria in arrivo all'incrocio tra le provinciali di Cremona e di Diolo

Sarà pronta verso la metà ottobre la nuova rotatoria che metterà in sicurezza l’intersezione tra la SP 10 di Cremona e la SP 59 di Diolo, nel Comune di Roccabianca, in località Ragazzola.

Sul posto si è recato stamattina il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, accompagnato dal Sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara e dall’Assessore comunale ai lavori pubblici Alberto Bini, presente il geom. Antonio Mesti del Servizio provinciale Viabilità. I lavori saranno consegnati lunedì 7 giugno all’impresa esecutrice, la Granelli di Salsomaggiore, che avrà 100 giorni di tempo per concluderli. L’intervento, finanziato con fondi della Provincia di Parma, costerà complessivamente 190 mila euro.



“Finalmente abbiamo le risorse per mettere in sicurezza questo incrocio, in cui purtroppo sono già accaduti vario incidenti, anche gravi – afferma il Delegato provinciale Giovanni Bertocchi – L’intervento risolverà dunque un problema molto sentito dalla popolazione locale, che riguarda due arterie stradali caratterizzate dalla presenza di cospicui flussi di traffico, dalla presenza di mezzi pesanti e dalla elevata velocità veicolare.”

“L’Amministrazione comunale di Roccabianca esprime gratitudine alla Provincia di Parma per quanto sta facendo per risolvere questo annoso problema” ha dichiarato il Sindaco Gattara.

Per garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti delle due strade, è stata prevista la realizzazione di una rotatoria sull’attuale sedime stradale di diametro di 37 mt a quattro rami, con anello centrale di 12 mt e con corona esterna sormontabile.

A completamento dell’opera, sono previsti:

un nuovo impianto di illuminazione in modo da garantire un adeguato grado di illuminazione sia all’interno dell’anello rotatorio che all’esterno, in corrispondenza dei tratti di ingresso e di uscita dall’intersezione

la posa di barriere stradali

il rifacimento della pavimentazione stradale

la nuova segnaletica sia verticale sia orizzontale.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria, la Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha stabilito l’interruzione totale del transito veicolare per tutti i mezzi sulla Sp 59 di Diolo fino a via Spinelli, in località Ragazzola, da lunedì 7 giugno fino al 7 luglio 2021 e comunque fino a fine lavori

La circolazione veicolare sarà deviata verso Strada Levata, mentre la circolazione dei mezzi pesanti sarà deviata verso il centro abitato di Roccabianca con direzione La Mano.ì

Inoltre viene istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico all’intersezione tra la SP. 10 di Cremona e la SP.59 di Diolo, sempre in località Ragazzola, da lunedì 7 giugno a venerdì 18 giugno 2021 e comunque dall’installazione dell’impianto semaforico e della segnaletica fino a fine lavori.