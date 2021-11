Due incidenti a Roccabianca (un'auto nel canale) alla stessa ora: ci sono dei feriti

Doppio incidente, e quattro auto coinvolte, nel primo pomeriggio di oggi, a Roccabianca. Lungo la provinciale tra Roccabianca e Fontanelle, due vetture si sono scontrate e una di queste è uscita di strada, ribaltandosi in un canale, senza conseguenze per gli occupanti. Scontro tra due auto, alla stessa ora, ad una manciata di chilometri, sulla provinciale tra Roccabianca e Gramignazzo, sempre nel territorio di Gramignazzo. In questo caso ci sarebbero persone ferite. Al lavoro sia la polizia locale che i carabinieri, le ambulanze del 118 e, su entrambi i sinistri, i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente

roccabianca