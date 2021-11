Nuovo incidente a Roccabianca, il terzo in due giorni

Nuovo incidente, oggi pomeriggio, a Roccabianca. Dopo i due accaduti, in contemporanea, ventiquattro ore prima sulle provinciale 10 Parma – Cremona nei pressi di Fontanelle e sulla Padana Inferiore tra Roccabianca e Gramignazzo, oggi pomeriggio si è verificata un’altra uscita di strada. Di nuovo sulla provinciale 10 Parma – Cremona un’auto è uscita di strada e finita nel canale che costeggia la provinciale. Sul posto, i carabinieri di Roccabianca. Illeso per fortuna il conducente. Con quello di oggi, salgono a tre in ventiquattro ire gli incidenti accaduti sulle provinciali a Roccabianca.

