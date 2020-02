Altri furti, oltre a quelli di cui rendiamo conto sulla Gazzetta di Parma in edicola oggi, ancora a Sala Baganza fra le 3 e le 6 di mattina in via Cascine a poca distanza dal cimitero dove comunque erano già stati segnalati altri furti nelle ore scorse. E' quando segnalato dal gruppo di controllo di vicinato Sos Sala Baganza. E' evidente che è in azione una banda di ladri professionisti e molto ben organizzati che ha preso di mira questa zona del Parmense.

