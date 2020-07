La truffa del covid (finti tamponi da fare o inesistente virus nell'acqua) dilaga nella Pedemontana. Attenti

Occhio alla truffa: falsi tecnici in azione in Pedemontana. Sono giunte segnalazioni, in particolare da Sala Baganza (ieri a Montechiarugolo), di falsi tecnici di aziende multiservizi, ma potrebbero usare altre strategie, che in queste ore suonano alla porta delle persone, soprattutto anziane, per mettere a segno truffe e furti. La scusa che viene usata in questi giorni è quella "c'è iol covid nell'acqua". E purtroppo in qualche caso pare che ci siano anche riusciti. La Polizia locale dell’Unione pedemontana parmense raccomanda di prestare la massima attenzione e, prima di aprire porte e cancelli, di verificare sempre l’identità di sedicenti tecnici, operai di aziende multiservizi, rappresentanti del Comune o delle Forze dell'Ordine. Oltre a chiedere loro di mostrare il cartellino o un documento di riconoscimento, si può contattare direttamente le ditte, gli enti o le aziende per le quali dicono di lavorare, oppure la centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione in via Donella Rossi 1 a Felino, che risponde al numero 0521 833030, e i carabinieri, componendo il 112. Si ricorda inoltre che gli interventi a domicilio per mettere a segno truffe, vengono annunciati anche telefonicamente da persone che chiedono un appuntamento per poter entrare in casa e fare dei controlli. Addirittura, in questo periodo, per capire se si è contagiati dal Covid, proponendo tamponi o esami sierologici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA truffe

coronavirus