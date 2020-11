Coppia positiva al Covid sorpresa mentre fa una passeggiata in campagna: scatta la denuncia

Avevano effettuato il tampone ed erano risultati entrambi positivi al Covid-19 e messi in isolamento.

Un uomo ed una donna, entrambi 50enni, residenti a Parma però, forse stufi della monotonia casalinga e complice la bella giornata, hanno deciso di non tenere conto delle prescrizioni sanitarie e di recarsi a fare una passeggiata in campagna. Qui, sono stati controllati da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sala Baganza, impegnata in uno dei molti servizi perlustrativi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma.

I militari, dopo aver accertato con l' Ausl la positività dei due, hanno intimato di rientrare immediatamente a casa ed osservare il regime di quarantena. Entrambi, sono stati denunciati per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.