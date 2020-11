In fuga, cercano di speronare i carabinieri e le altre auto: sul furgone trovate tre bici di valore

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza impegnati in questi giorni con mirati servizi per prevenire e reprimere i furti, sono intervenuti a Felino presso l’abitazione di un residente che aveva allertato il 112 per dei rumori sospetti provenienti dal cortile.

I militari hanno notato un furgone bianco a fari spenti, che si è subito allontanato a tutta velocità da una strada laterale. E’ iniziato un lungo inseguimento, durante il quale il veicolo sospetto ha cercato più volte di speronare il mezzo dei carabinieri e le auto che incontrava per assicurarsi la fuga.

Giunti a Montechiarugolo, i ladri sono stati costretti ad abbandonarlo, dileguandosi a piedi, dopo avere svoltato in una strada senza uscita.

All’interno del furgone, rubato in provincia di Padova la scorsa settimana, sono state rinvenute tre biciclette, una da corsa e due mtb elettriche, del valore di circa 2500 euro l’una. Una è stata restituita al proprietario mentre le altre sono negli uffici della Stazione Carabinieri di Sala Baganza. Chi avesse subito il furto della bici può richiedere informazioni ai Carabinieri.