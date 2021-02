Fit walk: tornano i "Gruppi di cammino" per tutte le età

Tornano a Sala Baganza i “Gruppi di cammino” organizzati da Uisp, per mantenersi in forma e riscoprire l territorio in compagnia.

Dal 2 marzo a fine luglio, per 20 settimane sarà possibile ritrovarsi in piazza Gramsci, secondo orari e date prestabiliti, per dedicarsi a questa sana attività motoria, buona per tutte le età, affiancati da un istruttore che accompagnerà i “camminatori” lavorando su ritmo, esercizi di riscaldamento e stretching, lungo percorsi di 6 chilometri circa per la durata di un’ora.

L'iniziativa si inserisce nel programma di prevenzione attraverso il quale l'amministrazione comunale salese intende favorire il benessere psico-fisico dei cittadini, offrendo a tutti la possibilità di fare movimento. «Da circa due anni stiamo sperimentando quest'attività che ha visto una crescente partecipazione – commenta l'Assessore salese alle Politiche sociali Giuliana Saccani –. Crediamo di fare cosa gradita alla nostra comunità nell'organizzare insieme a UISP questi “Gruppi di cammino”, dove insieme ad una sana attività fisica si ha la possibilità di socializzare, naturalmente sempre con le idonee modalità che le regole anti covid 19 ci indicano al momento».

Le camminate si effettueranno infatti nel rispetto assoluto di tutte le regole e le norme di sicurezza: il distanziamento sociale è garantito (si sta all'aria aperta) e occorrerà indossare la mascherina. Il primo appuntamento è già stato fissato per martedì 2 marzo alle 18, con partenza da piazza Gramsci. Sempre nel mese di marzo verrà inoltre organizzata una videoconferenza medica online sui benefici delle camminate nel prevenire diverse malattie, anche croniche, mentre nel periodo da aprile a giugno, l'attività sarà arricchita anche con ginnastica leggera da svolgersi all'aperto (Yoga o Pilates).

La partecipazione ai “Gruppi di cammino” è gratuita, ma sarà necessario iscriversi alla UISP 2021, acquistando la tessera ad un costo di 11 euro comprensiva di assicurazione, e munirsi di un certificato medico per attività non agonistica. Per conoscere le modalità d'iscrizione e tesseramento, si può inviare una email all’indirizzo infocorsi@uispparma.it, o contattare Rocco allo 0521-707411.

È possibile anche presentarsi e iscriversi direttamente alla partenza delle camminate, ma bisognerà essere già in possesso del certificato medico richiesto.