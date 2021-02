Pista ciclabile Sala Baganza-Collecchio: partono i lavori

Ha preso il via il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Sala Baganza e Collecchio, favorendo così una mobilità sostenibile e in totale sicurezza.

La nuova arteria ciclabile, che si prevede di ultimare entro l’anno, sorgerà a fianco della strada Provinciale 58, denominata via Montecoppe, e avrà una lunghezza di tre chilometri. Il costo complessivo è pari a 1.048.000 euro, di cui 252mila sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, 575mila dal Comune di Collecchio e 221mila dall’Amministrazione comunale salese.

Il percorso partirà all'altezza dell'incrocio tra via Rosselli e via Giardinetto a Collecchio, sul lato Est verso San Martino. Una volta arrivato all'altezza del caseificio che si trova su via Montecoppe, verrà realizzato un attraversamento in sicurezza, con impianto semaforico a chiamata, dopodiché la ciclabile proseguirà sul lato Ovest della strada, costeggiando la tenuta del Ferlaro, per arrivare, infine, a Sala Baganza.