Ancora un albero caduto e un'altra tragedia sfiorata. Questa volta a San Vitale Baganza, dove alle 5.30 un albero è crollato sulla strada che costeggia il Baganza in direzione di Marzolara. In quel momento un veicolo era in transito ed è stato colpito: miracolato il conducente, uscito illeso dall'incidente.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la strada, rimuovendo l'albero.