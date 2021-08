Guidava senza patente e senza assicurazione: multa da 6.000 euro

Niente patente, niente assicurazione e niente revisione. Un automobilista è stato fermato martedì 3 agosto poco dopo mezzogiorno da una pattuglia degli agenti della polizia locale in via Marconi a Sala Baganza, mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria diretto verso Felino.

All’uomo, un 35enne di origine straniera, sono state così elevate sanzioni per un totale complessivo pari a 6000 euro, di cui 5000 per la mancanza della licenza di guida. Gli agenti hanno infatti accertato che l’automobilista non aveva mai conseguito la patente, mentre l’assicurazione del veicolo, per il quale mancava anche la revisione, era scaduta da più di due anni.

Oltre alla maxi multa, per il 35enne è scattato sia il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, sia il fermo amministrativo per tre mesi.