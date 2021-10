Ecco i numeri vincenti della lotteria Avis di Sala Baganza

Si è svolta ieri pomeriggio l'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria organizzata, come ogni anno, dalla sezione Avis di Sala Baganza. Sono stati oltre 5000 i biglietti venduti, il cui ricavato andrà a finanziare tutte le attività della sezione salese dell'Avis sempre in prima linea per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue.

L'estrazione si è svolta alla presenza del presidente della sezione Avis di Sala Baganza, Ginetto Daglialberi.

Tanti i premi in palio tra cui buoni spesa spendibili nei ristoranti e negli esercizi commerciali della zona ma anche abbonamenti alla palestra e servizi fotografici.

Per accordarsi per il ritiro dei premi è possibile contattare la segreteria della sezione Avis al numero 388.8153153 oppure tramite mail: salabaganza.comunale@avis.it.

Ecco quindi i numeri vincenti con i relativi premi: 1° premio TV65" Panasonic - biglietto n. 1104; 2° Buono spesa 400 euro «Cuore di Parma» n. 7063; 3° Buono spesa 300 euro «Pescheria Claudio» n. 6464; 4° Abbonamento sem.le «Palestra Zeus» n. 6532; 5° 1 prosciutto e 5 salami «E. Fontana» n. 3191; 6° Servizio fotografico «Paparazzo» n. 3093; 7° Buono spesa 120 euro «Merusi 1876» n. 8811; 8° Buono spesa 100 euro «Amoretti abb.to» n. 1236; 9° Buono spesa 100 euro «Barbara Longhi» n. 6383 - 10° Buono spesa 100 euro «Bonilauri tartufi» n. 1083; 11° Buono spesa 100 euro «Distr.re ENI di Bacchini» n. 3559; 12° Buono spesa 100 euro «Il Cantone del Gusto» n. 1374; 13° Buono spesa 100 euro «Immagine By Enrico» n. 6837; 14° Buono spesa 100 euro «Oppici Parrucchieri» n. 0788; 15° Buono spesa 100 euro «Ottica Collecchio» n. 4243; 16° Buono spesa 100 euro «Pizzeria Il Cantuccio» n. 4366; 17° Buono spesa 100 euro «Pizzeria Maria Luigia» n. 2966; 18° Buono spesa 100 euro «Privilege Hair Stylist» n. 1047; 19° Buono spesa 100 euro «Salum. M.Ronchei» n. 0485; 20° 24 Bottiglie vino «Cantina Calzetti» n. 2159; 21° 24 Bottiglie vino «Cantina Palazzo» n. 0894; 22° 24 Bottiglie vino «Cantina Salati» n. 6665; 23° Cena per 2 pers. «Trattoria Cascinapiano» n. 3648; 24° Cena per 2 pers. «Trattoria Il Belo» n. 2506; 25° Cena per 2 pers. «Trattoria Il Fiore» n. 0197; 26° Cena per 2 pers. «Trattoria La Sevra» n. 3366; 27° 12 Bottiglie vino «Cantina Scartazza» n. 4082; 28° 5 Salami «La Felinese» n. 7955; 29° 5 Salami «La Felinese» n. 6046; 30° 1/2 Prosciutto Parma n. 3188.