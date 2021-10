Incontro “Caro papà, il pediatra ti consiglia…”

Sabato 16 ottobre alle ore 10, al Centro per le Famiglie Distrettuale di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36) prende il via il ciclo di incontri gratuiti di “Papà al Centro”. Il primo appuntamento, intitolato “Caro papà, il pediatra ti consiglia…”, sarà con il pediatra Andrea Canali e con l’operatore del Centro per le Famiglie.

Gli incontri di “Papà al Centro”, organizzati dal Centro per le Famiglie gestito da Pedemontana Sociale in collaborazione con l’Ausl, vogliono essere occasioni di confronto tra neopapà e futuri papà con professionisti esperti (educatori, pediatri, psicologi ecc.), per acquisire alcuni semplici strumenti e diventare attori protagonisti dell’esperienza genitoriale.

Gli incontri, a cadenza mensile, si svolgeranno sempre di sabato al Centro per le Famiglie e sono rivolti ai papà residenti nel territorio del Distretto Sud Est, che potranno anche portare i propri bimbi.

I prossimi appuntamenti si terranno sabato 20 novembre e sabato 11 dicembre. Il primo, dalle 15.30 alle 17.30 è intitolato “La musica, fin da piccoli”, e vedrà la partecipazione del musicoterapista Roberto Bellavigna e dell’operatore del Centro per le Famiglie. Il secondo, dalle 10 alle 12 “Papà e bambino, un rapporto speciale”, sarà con lo psicologo della NPIA Alberto Grazioli e l’operatore del Centro per le Famiglie.

agli incontri ̀ , tel. 0521 331395, email famiglie@pedemontanasociale.pr.it