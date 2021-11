Spettacolare incidente questo pomeriggio a San Vitale Baganza, dove un'automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo nel momento in cui l'auto è passata su un cumulo di foglie bagnate. Per sua fortuna la macchina ha sbandato ma non è andata a sbattere contro un albero e il conducente se l'è cavata con un grosso spavento e tanti danni ma senza conseguenze per la sua salute.

