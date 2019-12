Incidente, nel pomeriggio, ad Alseno, poco dopo il centro abitato del paese verso Fiorenzuola. Tre le auto coinvolte, pare che all' origine ci sia un sorpasso, da cui è derivato un frontale e, poi, il coinvolgimento della terza vettura. Tre i feriti, tra questi una settantenne di Salso ricoverata in gravi condizioni. Ferita anche una sessantenne di Fidenza, ma in modo meno grave.

