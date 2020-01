Un altro «pezzo» di storia salsese chiude. A fine anno ha abbassato le saracinesche per sempre la boutique Sissi di via Dante, dopo ben 65 anni di attività.

Un addio che allunga la lista di negozi storici della città che negli ultimi anni hanno cessato l’attività. Un boutique di alta moda, nata grazie alla passione della salsese Anna Peracchi, che è stata affiancata per 50 anni nella conduzione del negozio dalla nuora Lucia Moro.

Una boutique da sempre in via Dante, ad un passo dall’ingresso dell’ex Hotel Milano (uno dei centri della mondanità di Salso quando era aperto) e a pochi metri dal Teatro Nuovo. Anna Peracchi da sempre è stata appassionata di moda: prima ha lavorato come sarta, poi ha dato vita ad una attività proponendo marchi e capi eleganti e signorili sia da donna che da uomo.

Come ricorda Lucia Moro «sono stati tanti i personaggi e vip che sono passati in boutique, quando Salso era al centro della mondanità e venivano anche ospiti illustri: volti e personaggi noti come Sofia Loren, Gina Lollobrigida, i conti Agusta. E poi Mina, Gianni Morandi e attori come Bruce Willis quando era stato ospite per Miss Italia. Bei ricordi, tutti gentilissimi e affabili. Ma ormai è giunto il tempo di chiudere».

«Certo il dispiacere è tanto, ma è arrivata l’ora della pensione. Anche Salso poi in questi anni è cambiata, la clientela è cambiata e anche il commercio è cambiato, con la concorrenza di outlet e vendite on line».

«Da parte nostra - aggiunge - vogliamo ringraziare tutta l’affezionata clientela che non ci ha mai lasciato in questi anni ed è sempre tornata ogni volta che veniva a Salso. Anzi continuano a chiamarci, molto dispiaciuti della chiusura. Ci fanno molto piacere queste dimostrazioni di affetto e stima ma è arrivata l’ora della pensione».

A.S.