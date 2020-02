Ubriaco guida a zig zag: fermato e denunciato

Aveva un tasso alcolico nel sangue di poco superiore a 2 grammi per litro, dunque quattro volte oltre il limite consentito e per questo motivo ha rimediato una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente con decurtazione dei punti ed una multa salata la cui entità sarà stabilita dal giudice.

Attorno alle 2,30 della notte tra domenica e ieri i carabinieri della stazione di Salsomaggiore hanno intercettato sulla strada tra la città termale e Tabiano un furgone di proprietà di una ditta locale procedere a zig zag: insospettiti, i militari hanno cercato a più riprese di intimare l’alt al conducente, riuscendo a fermarlo solo alla rotatoria all’ingresso del paese.

Alla guida del mezzo, di proprietà di una ditta salsese, si trovava un dipendente, un nordafricano del 1967 che ha in uso il furgone, che si è scusato dicendo di non essersi accorto dell’alt intimato dai militari: sottoposto all’alcol test, l’uomo aveva un tasso alcolico pari a 2 g/l.

Portato in caserma, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente, decurtazione dei punti ed una multa la cui entità, come detto, sarà stabilita dal giudice.