In una Salsomaggiore silenziosa e deserta, in queste notti che scandiscono giornate decisamente difficili, spicca il tricolore che abbellisce la facciata della bella e monumentale stazione ferroviaria costruita nel 1937 su progetto dell’ingegner Cervi che si ispirò, come si può facilmente notare, alla stazione centrale di Milano. p.p.

