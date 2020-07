SuperEnalotto, a Salso un "5" che vale 8mila euro

Nuovo colpo per l'Emilia-Romagna al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato è stato centrato un "5" da 8.290,66 euro a Salsomaggiore : per la precisione, la schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di via Milano 28/B. La caccia al Jackpot riprenderà invece domani, quando sul piatto verranno messi 13,3 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo.

