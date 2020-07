Forza Italia si radica a Soragna e Salso. Aimi nomina Zani e Mecarelli coordinatori

Il commissario provinciale di Forza Italia Parma, Senatore Enrico Aimi, ha provveduto alla nomina di Paola Mecarelli coordinatrice del partito a Salsomaggiore Terme e di Alberto Zani coordinatore del Movimento a Soragna.

"Questi incarichi - spiega il Commissario sen. Enrico Aimi - hanno un duplice valore: sia quello di rendere merito all’impegno e alla passione messi nei confronti del territorio, come dimostrato durante le ultime elezioni regionali, sia quello di prepararsi alle prossime scadenze elettorali del prossimo settembre, in primis le amministrative a Soragna.

Per questi ruoli abbiamo scelto persone innanzitutto competenti, stimate e radicate nelle proprie realtà territoriali. È giusto ricordare che la prof.ssa Paola Mecarelli ha già ricoperto importanti incarichi politici come l’assessorato all’urbanistica di Salsomaggiore ed il Consigliere Provinciale, mentre Alberto Zani, animato da alta passione politica è noto e stimato professionista".

"Forza Italia - conclude il forzista Aimi - si sta impegnando molto sul territorio ed il nostro primario obbiettivo rimane quello di dare voce alle istanze dei cittadini, soprattutto ai tanti che guardano - dopo le ben note vicende giudiziarie - a Forza Italia, con rinnovata simpati.

Siamo certi che Mecarelli e Zani svolgeranno con professionalità e serietà questi importanti ruoli".

Sen. Enrico Aimi

Commissario Provinciale Parma